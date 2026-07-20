Noemi, la foto in ospedale dopo la caduta dal palco: "Non era mia intenzione fare delle acrobazie"

Dopo la caduta dal palco, Noemi rassicura i fan sulle sue condizioni di salute. "Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista", scrive con ironia la cantante, 44 anni, pubblicando una foto dall'ospedale.
"Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po' di dolore", aggiunge Noemi, costretta a fermare momentaneamente il tour estivo: "Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare".
"Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura, non vi preoccupate! Non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo", conclude la cantante.
Durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, Noemi, che aveva appena eseguito il brano Briciole, si è avvicinata al bordo del palco per salutare il pubblico, cadendo giù. L'incidente ha costretto la cantante a essere trasportata in ospedale, con conseguente interruzione del concerto.