Addio Hayden Panettiere. L'attrice statunitense, protagonista di Heroes, Nashville e Scream 4 è morta all'età di 36 anni a Greenville, città nel South Carolina. La notizia, inizialmente diffusa dai suoi rappresentanti ad Abc News e al The Guardian, è stata confermata dal padre della star, Skip Panettiere, attraverso un comunicato.



"È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha donato amore e gioia immensi a tutti coloro che la conoscevano e ai milioni di persone che l'hanno seguita sullo schermo", si legge nella nota del padre, chiedendo di rispettare il drammatico momento che la famiglia si trova ad affrontare.



Restano ancora sconosciute le cause del decesso dell'attrice, che il prossimo 21 agosto avrebbe compiuto 37 anni.

