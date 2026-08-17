Addio Hayden Panettiere. L'attrice statunitense, protagonista di Heroes, Nashville e Scream 4 è morta all'età di 36 anni a Greenville, città nel South Carolina. La notizia, inizialmente diffusa dai suoi rappresentanti ad Abc News e al The Guardian, è stata confermata dal padre della star, Skip Panettiere, attraverso un comunicato.
"È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce incredibile e una forza della natura che ha donato amore e gioia immensi a tutti coloro che la conoscevano e ai milioni di persone che l'hanno seguita sullo schermo", si legge nella nota del padre, chiedendo di rispettare il drammatico momento che la famiglia si trova ad affrontare.
Restano ancora sconosciute le cause del decesso dell'attrice, che il prossimo 21 agosto avrebbe compiuto 37 anni.
Nata nello stato di New York nel 1989, Hayden Panettiere si era avvicinata da giovanissima al mondo della televisione e del cinema. Appare nel suo primo spot a soli 11 mesi e all'età di 4 anni entra a far parte del cast della serie Una vita da vivere, nei panni di Sarah Roberts.
Dopo l'approdo sul grande schermo, la consacrazione arriva nel 2006 grazie al ruolo di Claire Bennet nella serie Heroes. Successivamente prenderà parte ad altre importanti produzioni, tra cui Scream 4 e soprattutto Nashville. Proprio grazie all'interpretazione della cantante Juliette Barnes in quest'ultima serie, Hayden Panettiere aveva ricevuto due nomination ai Golden Globe.