Noemi torna sul palco in stampelle dopo la caduta: "Mi è mancato cantare"

"Dove eravamo rimasti? Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco stasera e di cantare per voi", esordisce Noemi rivolgendosi alla platea. "Mi è mancato cantare in queste settimane, tantissimo, perché la musica ci dà sempre l'opportunità di sentirci più forti, di darci energie".

Noemi torna sul palco in stampelle e riprende il suo tour estivo a quasi un mese dalla caduta che l'aveva costretta al ricovero in ospedale . La cantante, 44 anni, si è esibita a Bisacquino, in provincia di Palermo, seduta su una sedia e accolta dal calore del pubblico che l'ha applaudita a lungo.

L'incidente risale al 19 luglio scorso, durante il concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Noemi aveva appena eseguito Briciole quando si era avvicinata al bordo del palco per salutare il pubblico, perdendo l'equilibrio e cadendo a terra. La cantante era stata trasportata all'ospedale e il concerto era stato sospeso.

Dall'ospedale, Noemi aveva rassicurato i fan con un messaggio sui social: "Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista". I medici le avevano prescritto quattro settimane di riposo, costringendola a sospendere il tour e a rinviare diverse date. Nonostante le condizioni fisiche, la cantante ha scelto di anticipare il rientro e riprendere i concerti programmati in tutta Italia.