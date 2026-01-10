Raffaella Fico: "Si sono rotte le acque prematuramente, ho dovuto partorire il mio bimbo di cinque mesi"

Raffaella Fico condivide a Verissimo il doloroso racconto riguardante la perdita del bambino che aspettava con Armando Izzo. "Ero incinta di cinque mesi. Si sono rotte le acque prematuramente. È stato un vero parto con cinque ore di travaglio. Un dolore immenso. Fino all'ultimo chiedevo di sentire il battito del cuoricino e mi dicevano: 'Ti fai solo del male'".



Sulle cause che hanno portato alla perdita del suo bambino, la showgirl, 37 anni, dice: "Non si è ancora capito il motivo. Si attribuisce a una probabile infezione, ma non c'è certezza. Avevo fatto un controllo tre giorni prima per delle perdite che avevo avuto e stava andando tutto bene. Dopo tre giorni si sono rotte le acque".



Raffaella Fico è ancora molto provata dopo l'immensa perdita: "Un dolore immenso. Ci penso sempre, probabilmente il tempo allevierà il dolore. È stato devastante". Alla domanda se in futuro cercherà di nuovo di realizzare il suo sogno di diventare ancora mamma, la showgirl risponde: "Per adesso non me la sento. Sono rimasta traumatizzata. Non è facile".