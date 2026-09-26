Elisabetta Canalis parla a Verissimo dell'amore oggi. L’ex Velina, 48 anni, si definisce "praticamente un’eterna single". Ma non chiude le porte all'amore: "Se domani trovassi l’uomo della mia vita, mi battesse il cuore, fossi felice, non mi precluderei niente".

Elisabetta Canalis è stata sposata dal 2014 al 2023 con il chirurgo statunitense Brian Perri, con cui ha avuto nel 2015 la figlia Skyler Eva. La showgirl rivela che quando si tratta di nuove frequentazioni, è proprio la figlia a essere "il giudice supremo", che però "ci vede sempre giusto". "Mi risposerei, ma se mi sentisse mia figlia…", afferma.