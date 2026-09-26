Raimondo Todaro: "Francesca Tocca mi ha chiesto scusa dopo l'intervista a Verissimo"

Raimondo Todaro parla a Verissimo della fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. "Dopo quasi 20 anni di relazione in cui siamo cresciuti insieme, evidentemente siamo cambiati", afferma il ballerino e coreografo, 39 anni.

Per quanto riguarda le parole pronunciate da Francesca Tocca nella sua ultima intervista a Verissimo - in cui la ballerina, 37 anni, parlava di "fiducia tradita" -, Raimondo Todaro dice: "Il giorno dopo si è scusata per le parole che ha usato. Quando ho visto quell'intervista, mi veniva da sorridere perché Francesca è così. L'ho sempre amata perché è istintiva, è lunatica, dice sempre quello che pensa, però è una persona buona".



Per quanto riguarda i contenuti di quell'intervista, il ballerino e coreografo afferma: "L'unica cosa che non mi è piaciuta è che non abbia detto nulla. Quando non dici, lasci mille porte aperte. Avrei preferito dicesse quello che intendeva perché quando non dici è peggio".



Per quanto riguarda la fine del loro matrimonio, Raimondo Todaro è convinto sia stata la decisione giusta: "Secondo me stiamo meglio così. Ci sono stati anche momenti duri, perché quando c'è una separazione è così. Ma oggi vedo lei più serena, più tranquilla, più felice".