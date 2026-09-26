Alessandra Ciociola annuncia a Verissimo la fine della relazione con Rosario Monetti, con cui c'era stato un riavvicinamento dopo la puntata Temptation Island E poi... E poi... "Sono cambiate delle cose. Ho ricevuto delle segnalazioni su di lui e ho visto delle chat. Nelle chat non c'era nulla di compromettente, ma c'era comunque confidenza. Quindi ho deciso di prendere le distanze, questa volta in modo definitivo", spiega l'ex protagonista di Temptation Island, 26 anni.



Per quanto riguarda le chat che hanno portato Alessandra Ciociola a fare un passo indietro nella relazione, l'ex protagonista di Temptation Island spiega: "Si scrivevano, si stuzzicavano". Secondo Alessandra non c'è stato un contatto ulteriore tra l'ex fidanzato e la ragazza in questione: "Non credo che si siano visti, perché me l'ha detto anche la ragazza stessa. Per me però quei messaggi sono già un tradimento. C'era confidenza anche perché sono passati da Instagram a WhatsApp".



Alessandra Ciociola non nega di provare ancora dei sentimenti per Rosario Monetti: "È l'unica persona di cui mi sono innamorata nella mia vita. Per me lui era casa, era la persona che volevo sposare, costruire una famiglia. L'amore non si può annullare da un momento all'altro, ma dopo tutto quello che è successo mi è sicuramente scesa. Non sono più innamorata come prima. Oggi prendo tutto con più leggerezza rispetto a prima, con più consapevolezza che non possiamo andare avanti". Per Alessandra Ciociola la storia con Rosario Monetti è chiusa definitivamente: "Oggi voglio la mia serenità, voglio essere felice e voglio essere felice da sola".



