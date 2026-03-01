Francesca Lollobrigida parla a Verissimo della maternità e dei suoi progetti per il futuro dopo la vittoria dei due ori alle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Adesso il mio obiettivo principale è allargare la famiglia. Come mi sentivo pronta dopo le Olimpiadi di Pechino, mi sento pronta anche adesso. Voglio dare una sorellina o un fratellino a Tommaso", afferma la campionessa, 35 anni.



Diventata mamma di Tommaso nel 2023, Francesca Lollobrigida spiega il gesto, che è stato anche criticato, di voler subito prendere in braccio il figlio dopo la vittoria dell'oro: "Vedere mio figlio sugli spalti è stato la realizzazione di un sogno. Volevo che vedesse i titoli di sua mamma con i suoi occhi e non solo su un curriculum. Quando ho realizzato di aver vinto la medaglia, sono corsa ad abbracciarlo. Avevo bisogno di lui, sono stata spontanea".



Riguardo a come sia riuscita a coniugare la sua vita da sportiva con la maternità, Francesca Lollobrigida dice: "Dopo le Olimpiadi di Pechino, quando ero all'apice della mia carriera, ho fatto la scelta di dedicarmi alla famiglia. Dopo aver avuto Tommaso, avevo sin da subito l'obiettivo di rientrare a gareggiare. Ho fatto un percorso per mio figlio e grazie a mio figlio. E sono contenta di aver dimostrato con questi due ori che si può tornare ad altissimi livelli anche dopo una gravidanza".