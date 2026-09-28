Dal nuovo amore di Raimondo Todaro al difficile rapporto di Heather Parisi con la figlia Jacqueline Luna fino all'intervista esclusiva di Amanda Knox: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 26 e domenica 27 settembre.
Giulia Stabile ha parlato dell'amore oggi: "Lo sto scoprendo". Elisabetta Canalis ha raccontato la sua verità sulla fine dell'amicizia con Maddalena Corvaglia: "Non è successo niente di quello che si scrive sui giornali". Alessandra Ciociola ha annunciato la fine della storia con Rosario Monetti: "Ho visto delle chat. Per me quei messaggi sono già un tradimento".
Heather Parisi ha presentato a Verissimo i gemelli Elizabeth e Dylan. E ha parlato del difficile rapporto con la seconda figlia: "Sono 13 anni che non vedo Jacqueline Luna". Domenica 27 settembre è andata in onda anche l'intervista esclusiva di Amanda Knox, che ha ripercorso la sua storia e ha parlato della sua vita negli Stati Uniti con il marito Christopher e i figli Eureka ed Echo.
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 26 e domenica 27 settembre