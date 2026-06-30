Angela Caloisi e Paolo Crivellin svelano il sesso del bimbo che aspettano

Angela Caloisi e Paolo Crivellin aspettano un maschietto. L'ex tronista, 34 anni, e l'ex corteggiatrice, 32 anni, lo hanno svelato sui social con una serie di foto. "Boy mom", è la didascalia del post pubblicato da Angela Caloisi, che in alcuni scatti indossa un costume celeste. "Lo immagino bello come te", ha aggiunto l'ex corteggiatrice, condividendo uno scatto del marito da bambino.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono conosciuti nel 2018 a Uomini e Donne. Ospiti a Verissimo a marzo 2025, avevano già parlato del desiderio di diventare genitori: "Siamo pronti. Ci riteniamo abbastanza maturi sia dal punto di vista personale che come coppia per fare questo viaggio". Si sono sposati a luglio del 2025. Tornati a Verissimo dopo il matrimonio, avevano parlato nuovamente del desiderio di allargare la famiglia. "L'idea c'è da tempo, ma non mi piace programmarlo, vorrei che accadesse in modo spontaneo", aveva detto l'ex tronista. A fine maggio 2026, è arrivato l'annuncio con un dolcissimo video sui social: "La tua mamma e il tuo papà".