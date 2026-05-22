Arianna Montefiori, 31 anni, scrive su Instagram un toccante addio all'amato papà Luigi Montefiori, noto anche come George Eastman, attore e sceneggiatore scomparso il 19 maggio all'età di 83 anni.

"Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno - scrive Arianna Montefiori a corredo di una serie di foto ricordo di famiglia insieme al papà - Ti sei ammalato nel 2020 e non ho fatto altro che pensare a questo momento pregando ogni sera che arrivasse il più tardi possibile… solo adesso realizzo che ogni giorno in più era comunque vita e che in questi 6 anni c’è stata ancora vita. Hai aspettato che diventassi una donna che mi sposassi ti sei assicurato di vedermi felice e hai aspettato che diventassi madre. E seppur in maniera fugace sono felice papi mio che i tuoi occhi si siano incontrati con quelli di Allegra. Adesso sono una mamma ma mi sentirò per sempre tua figlia, avvolta tra le maniche delle tue camicie che odorano di te, protetta dal tuo abbraccio così forte e unico. (...) Ti prometto che parlerò e racconterò di te ad Allegra ogni giorno, dell’uomo, attore e padre incredibile che sei stato. Ti amo immensamente, all’infinito. Tua Ari".