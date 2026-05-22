"Ricorderò per sempre ogni primo giorno di scuola e tutti i baci che ti ho dato per salutarti e quelli che ancora avrei voluto darti - continua Giorgia Palmas nella sua dolce dedica alla figlia - Sono felice di averti accompagnato sin qui, in questo lungo viaggio e sono orgogliosa di te, tanto tanto… Io per te ci sarò per sempre, mi troverai sempre al tuo fianco, come in ogni primo giorno di scuola. Ora è il momento di provare a spiccare il volo bimba mia , ti auguro tutto perché tutto è quello che meriti. Sogna, vivi, impegnati e ama la vita".

Giorgia Palmas celebra sui social il diploma della sua prima figlia, Sofia, 18 anni il prossimo luglio. "Sembrava così lontano e alla fine il giorno è arrivato ed è stato un vortice di emozioni, immagini, ricordi, lacrime e risate, sogni e paure, attese, sorprese, colori e profumi - scrive la showgirl, 44 anni, a corredo di alcune foto dei festeggiamenti per il diploma di Sofia - La fine di un lungo viaggio che abbiamo iniziato insieme , mano nella mano, è che vede con la consegna del diploma un grande traguardo, che poi è il reale inizio di tutto".

In un videomessaggio a Verissimo, Sofia aveva parlato della sua famiglia e dell'amore che lega la mamma Giorgia Palmas e Filippo Magnini: "Siamo tutti molto legati e ci vogliamo molto bene. Tra mia mamma e Filippo c'è una bella chimica, bilanciata. Secondo me funzionano appunto perché sono uno l'appoggio e la spalla dell'altro".

Su Filippo Magnini, Sofia aveva aggiunto: "L'aspetto più bello di Filippo è che da fuori può sembrare una persona minacciosa, ma una volta che lo conosci bene è un patatone, super simpatico, dolce, premuroso, è puro di cuore. Spero che lui sappia che lui per me è come un padre."

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la storia d'amore

La storia d'amore tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è iniziata nel 2018, quando la showgirl era già mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con Davide Bombardini. A dicembre dell'anno seguente è arrivata la proposta di matrimonio e il 25 settembre del 2020 è nata Mia, secondogenita di Giorgia Palmas.

La coppia si sarebbe dovuta sposare nel 2020, ma ha rimandato le nozze a causa della pandemia Covid. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono però sposati prima nel 2021 con rito civile e poi nel 2022 con un rito religioso.

Ospite a Verissimo, la coppia aveva raccontato le emozioni vissute il giorno delle nozze e Filippo Magnini aveva detto: "Ho ballato con Mia e Sofia quel giorno. Il primo ballo l'ho fatto con Mia sulle note della canzone di Aladdin, Il mondo è Mio. Poi ho ballato anche con Sofia sulle note di La Bella e la Bestia. Per Sofia sono come un papà".