Pierpaolo Pretelli condivide su Instagram una serie di scatti del soggiorno trascorso in Puglia con la compagna Giulia Salemi e il loro figlio Kian , nato nel 2025 . "Dump pugliese", scrive il trentacinquenne sui social, a corredo di alcune immagini tra risate e relax. A luglio, Giulia Salemi si era soffermata sull'amore instaurato tra Pierpaolo Pretelli e il figlio, condividendo su Instagram un tenero video del compagno impegnato a giocare insieme al piccolo Kian. "Il mio suono preferito al mondo", aveva scritto l'influencer in quell'occasione.

Legati dal 2021, dopo essersi conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori di Kian a gennaio del 2025. A Verissimo, avevano poi spiegato la scelta del nome dato al figlio. "Fino all'ultimo non avevamo un nome. Poi l'ultima settimana ho proposto il nome Kian. Me l'hanno suggerito in direct su Instagram e mi è piaciuto", aveva detto Pierpaolo Pretelli.



La coppia non aveva escluso la possibilità di allargare in futuro la famiglia. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", aveva ironizzato Pierpaolo Pretelli.