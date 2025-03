Pierpaolo Pretelli: "Ho scelto io il nome Kian, me l'hanno suggerito sui social"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condividono a Verissimo le loro emozioni dopo la nascita del figlio Kian. "Non avevo dubbi che Giulia avesse l'istinto materno che sta mostrando di avere. Prima era molto concentrata su se stessa, adesso invece è Kian la sua priorità", racconta Pierpaolo Pretelli, 34 anni, di Giulia Salemi come mamma. Il nome scelto per il figlio è un omaggio alle origini persiane di Giulia, ma a sceglierlo è stato Pierpaolo: "Fino all'ultimo non avevamo un nome. Poi l'ultima settimana ho proposto il nome Kian. Me l'hanno suggerito in direct su Instagram e mi è piaciuto". L'influencer, 31 anni, è stata subito d'accordo: "È un omaggio alla mia terra. Sapevo che avrei fatto felice mia mamma e i miei parenti iraniani".