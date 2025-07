L'attrice condivide sui social alcuni scatti della festa per i suoi 50 anni celebrati insieme al marito, famiglia e amici

In occasione dei suoi 50 anni compiuti il 10 luglio, Martina Colombari ha celebrato l'importante traguardo insieme al marito Alessandro "Billy" Costacurta, alla famiglia e agli amici. L'attrice ha condiviso sui social un carosello di foto della festa del suo 50esimo compleanno e tra queste spicca un romantico bacio con il compagno sposato 21 anni fa. "In questa ultima settimana, da cinquantenne, ho pensato alla magia di questi momenti, irripetibili, unici - ha scritto Martina Colombari nella didascalia che accompagna gli scatti pubblicati su Instagram - Senza troppi giri di parole tutto ciò mi riempie di gioia, gratitudine e forza, forza di vivere con amore ogni attimo! Ed è anche grazie a voi!".

Martina Colombari e la storia d'amore con Alessandro Costacurta

Ospite a Verissimo, Martina Colombari aveva raccontato la lunga storia d'amore che la lega da oltre vent'anni al marito Alessandro Costacurta. Durante l'intervista, l'attrice aveva confessato il loro segreto di un amore duraturo: "C'è grande rispetto, stima e voglia di rivedersi tra dieci o venti anni davanti a un camino con una tazza di tè. C'è la voglia di viaggiare, di scoprirsi continuamente".

L'attrice aveva definito la loro coppia un po' all'antica e aveva spiegato: "Vogliamo proteggere la nostra intimità e famiglia".

Martina Colombari parla a Verissimo dell'adolescenza del figlio

Sempre a Verissimo, Martina Colombari aveva raccontato le difficoltà incontrate come mamma durante l'adolescenza del figlio Achille, nato dall'amore con Alessandro Costacurta nel 2004. "C'è stato un periodo, durante l'adolescenza di Achille, in cui c'erano delle dinamiche difficili da gestire perché nuove", aveva detto l'attrice, lanciando un messaggio alle altre mamme: "Voglio dire alle mamme: 'Basta con i sensi di colpa, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio'".

In una recente intervista senza filtri rilasciata a Repubblica, Achille Costacurta ha rivelato: "Ho provato a togliermi la vita con sette boccette di metadone. L’equivalente di 40 grammi di eroina. Nessuno sa spiegarsi come io sia ancora vivo". Nel corso dell'intervista, però, Achille ha assicurato di essere rinato: "Non tocco droghe, sto bene e ho recuperato il rapporto con i miei genitori. Prima litigavamo ogni giorno, ora siamo uniti. Se torno tardi, li chiamo".