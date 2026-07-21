Giulia Salemi, il video di Pierpaolo Pretelli con il figlio Kian: “Il mio suono preferito”

Pierpaolo Pretelli papà sempre più innamorato. Giulia Salemi , 33 anni, ha condiviso sui social un dolcissimo video del compagno, 35 anni, insieme al loro figlio Kian, nato nel 2025 . "Il mio suono preferito al mondo", ha scritto l'influencer nella didascalia del post, in cui si vede Pierpaolo Pretelli giocare con Kian, che ride a crepapelle.

Insieme dal 2021, dopo essersi conosciuti al Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati genitori a gennaio del 2025. Ospiti a Verissimo avevano raccontato la scelta del particolare nome dato al figlio. "Fino all'ultimo non avevamo un nome. Poi l'ultima settimana ho proposto il nome Kian. Me l'hanno suggerito in direct su Instagram e mi è piaciuto", aveva detto Pierpaolo Pretelli.

La coppia non aveva escluso la possibilità di allargare in futuro la famiglia. "Se la prossima non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", aveva scherzato Pierpaolo Pretelli.