Alessandra Mastronardi a Taormina con Alessandro Pirounis

Alessandra Mastronardi e Alessandro Pirounis insieme a Taormina. L'attrice, 40 anni, è stata premiata al Nations Award. Ad accompagnarla l’imprenditore italo-greco. È stata la stessa Alessandra Mastronardi a condividere sui social alcuni scatti in Sicilia, tra le foto compare Alessandro Pirounis. Un post che sembra confermare le voci di una frequentazione tra l'attrice e l'imprenditore che circolano da mesi.

Nel 2023, Alessandra Mastronardi aveva sposato Gianpaolo Sannino, ma pochi mesi dopo la coppia si è separata. Ospite a Verissimo nel 2025, l'attrice aveva ammesso di aver attraversato "un anno e mezzo particolare": "Sto imparando a concentrarmi sul presente, sul qui e ora. È difficilissimo, ma quando entri in quell'ottica ti cambia la vita".