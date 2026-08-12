Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, dal colpo di fulmine al matrimonio

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono marito e moglie. Il calciatore, 41 anni, e la modella, 32 anni, si sono conosciuti nel 2016 nel negozio in cui lei lavorava come commessa. Cristiano Ronaldo era già papà di Cristiano Jr e stava per accogliere anche Mateo ed Eva, i gemelli avuti con la maternità surrogata.

Nel 2017 è nata la prima figlia della coppia Alana Martina. Dopo aver annunciato di essere in attesa di due gemelli, ad aprile del 2022 hanno reso noto di aver perso, durante il parto, uno dei bambini che aspettavano: "Bimbo nostro, sei il nostro Angelo. Ti ameremo per sempre". Nella stessa occasione hanno annunciato la nascita della figlia Bella Esmeralda. Ad agosto del 2025, è arrivata la proposta di matrimonio ed esattamente un anno dopo hanno annunciato di essersi sposati.

Nel video sopra, ripercorriamo la storia d'amore di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.