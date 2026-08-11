Brad Pitt: “Dopo sette anni ho ricominciato a bere”

Brad Pitt parla in un'intervista del rapporto con l'alcol e rivela: "Sono stato sobrio per sette anni. Poi ho ricominciato a bere". A Esquire, l'attore, 62 anni, racconta di consumare alcolici in maniera moderata: "Non in grandi quantità. Un paio di volte mi sono sentito troppo sicuro di me e mi sono detto: 'Sì... no, non fa per me'".



"Posso bere qualche bicchiere di vino, ma non posso bere molto. Devo comportarmi in modo professionale", aggiunge Brad Pitt, che aveva iniziato il suo percorso verso la sobrietà dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, con cui è stato sposato dal 2014 al 2016 e con cui ha avuto i figli naturali Shiloh (2006) e i gemelli Knox e Vivienne (2008), e i figli adottivi Pax, Maddox e Zahara.



Dopo il divorzio, i rapporti tra l'attore e i suoi figli sono diventati difficili, tanto che cinque dei suoi sei figli hanno rinunciato, legalmente o pubblicamente, al cognome Pitt. Shiloh è stata la prima a completare il cambio legale: dal 2024 è ufficialmente Shiloh Jolie. Zahara, Maddox e Vivienne hanno avviato la procedura legale per cambiare cognome. Knox nella vita pubblica utilizza il solo cognome Jolie, ma non risulta che abbia fatto richieste formali.