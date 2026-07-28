La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha scelto di cambiare legalmente cognome e oggi si chiama Suri Noelle. Ma Suri non è l'unica ad aver scelto il "no contact" con i genitori, fenomeno che descrive la scelta di interrompere i rapporti.



Come lei, anche Brooklyn Beckham ha interrotto i rapporti con papà David e mamma Victoria. "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita", ha spiegato Brooklyn in una nota condivisa sui social. Anthony Hopkins ha raccontato di non avere più contatti con la sua unica figlia, Abigail. Quattro dei sei figli di Angelina Jolie e Brad Pitt hanno rinunciato, legalmente o pubblicamente, al cognome del padre, con cui i rapporti si sono fatti difficili dopo il divorzio dei genitori nel 2016. Shiloh è stata la prima a completare il cambio legale: dal 2024 è ufficialmente Shiloh Jolie. Zahara, Maddox e Vivienne hanno avviato la procedura legale per cambiare cognome. Knox nella vita pubblica utilizza il solo cognome Jolie, ma non risulta che abbia fatto richieste formali.

Non è un segreto che i rapporti tra re Carlo e il principe Harry si siano raffreddati dopo l'allontamento dei duchi di Sussex dalla famiglia reale. Ma anche nel mondo dello spettacolo in Italia ci sono dei Vip che hanno un rapporto complicato con i genitori.

Gianmarco Tamberi non ha mai nascosto di non avere, da alcuni anni, un rapporto con suo padre Marco, che è stato anche suo allenatore. "Ancora oggi non abbiamo un rapporto. È chiaro che quella rimane un qualcosa che dispiace. Mi dispiace pensare che mia figlia non abbia un nonno che potrebbe avere, ma in primis forse dispiace a me magari non aver avuto un padre nel mio percorso", aveva detto a Verissimo lo scorso febbraio.

Marcell Jacobs ha provato a riavvicinarsi al padre, invitandolo anche al suo matrimonio, ma all'ultimo Lamont Jacobs ha deciso di non partecipare. "Mio padre non c'era al matrimonio, mi ha mandato un messaggio. Sta vivendo un momento tutto suo, sta ritrovando un equilibrio. Ho voluto rispettare la sua decisione senza farmi troppi problemi. Ovviamente mi avrebbe fatto più piacere se ci fosse stato, però rispetto la decisione", ha spiegato il velocista a Verissimo.



Lo scorso febbraio, Helena Prestes aveva raccontato a Verissimo il suo viaggio in Brasile per stare accanto al papà dopo l'ictus, da cui non si è più ripreso. Un padre con cui la modella ha sempre avuto un rapporto complicato, così come quello con sua madre con cui non si parla da anni. Samira Lui è cresciuta con la mamma e non ha mai incontrato il suo papà. "Io gli avevo espresso il desiderio di vederlo, anche per confrontarsi, ma per curiosità. Io non voglio niente da lui, e lui non deve volere niente da me. Semplicemente chiudere un qualcosa che esiste", aveva detto la showgirl a Verissimo.



Corinne Cléry ha parlato spesso a Verissimo dell'assenza di rapporti con il figlio, con cui non parla da diversi anni. "Ti faccio una domanda un po' forte: ti senti ancora mamma?", le ha chiesto Silvia Toffanin lo scorso dicembre. "Assolutamente no. Mi sento nonna, quello sì": è stata la risposta dell'attrice, 76 anni.



Nel video sopra, Vip (e figli) che hanno un rapporto difficile con i genitori