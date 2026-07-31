Pierpaolo Pretelli compie 36 anni: “Al mio fianco una donna speciale e due figli meravigliosi”

Il 31 luglio Pierpaolo Pretelli festeggia 36 anni e per l'occasione pubblica su Instagram una riflessione sulla sua vita e sulle persone importanti che la popolano. "+36 oggi. Guardo quello che ho e mi sento fortunato", scrive il conduttore a corredo di alcuni scatti insieme alla compagna Giulia Salemi, 33 anni, e al loro figlio Kian, nato nel 2025.



Nella didascalia del carosello social Pierpaolo Pretelli aggiunge: "Al mio fianco ho una donna speciale e due figli meravigliosi, oltre alle mie passioni, che sono diventate il mio lavoro. La mia speranza è riuscire a restituire alla vita almeno una parte di tutto quello che lei ha dato a me". Oltre che di Kian, Pierpaolo è papà anche di Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero.

Anche Giulia Salemi ha condiviso sui social un pensiero per il compagno che ha compiuto 36 anni. "Buon compleanno al nostro super papi", ha scritto l'influencer a corredo di uno scatto padre e figlio di Pierpaolo e il piccolo Kian.