Pierpaolo Pretelli compie 36 anni: “Al mio fianco una donna speciale e due figli meravigliosi”

Il 31 luglio Pierpaolo Pretelli festeggia 36 anni e per l'occasione pubblica su Instagram una riflessione sulla sua vita e sulle persone importanti che la popolano. "+36 oggi. Guardo quello che ho e mi sento fortunato", scrive il conduttore a corredo di alcuni scatti insieme alla compagna Giulia Salemi, 33 anni, e al loro figlio Kian, nato nel 2025.
Nella didascalia del carosello social Pierpaolo Pretelli aggiunge: "Al mio fianco ho una donna speciale e due figli meravigliosi, oltre alle mie passioni, che sono diventate il mio lavoro. La mia speranza è riuscire a restituire alla vita almeno una parte di tutto quello che lei ha dato a me". Oltre che di Kian, Pierpaolo è papà anche di Leonardo, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero.
Anche Giulia Salemi ha condiviso sui social un pensiero per il compagno che ha compiuto 36 anni. "Buon compleanno al nostro super papi", ha scritto l'influencer a corredo di uno scatto padre e figlio di Pierpaolo e il piccolo Kian.
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si conoscono al Grande Fratello Vip e si fidanzano nel 2021. Quattro anni più tardi, danno il benvenuto al figlio Kian. Ospite a Verissimo, la coppia aveva raccontato la scelta del particolare nome dato al figlio. "Fino all'ultimo non avevamo un nome. Poi l'ultima settimana ho proposto il nome Kian. Me l'hanno suggerito in direct su Instagram e mi è piaciuto", aveva detto Pierpaolo Pretelli.
Tornato a Verissimo da solo, Pierpaolo Pretelli aveva parlato delle frequenti voci di crisi che circolano sulla sua relazione con Giulia Salemi. "Ormai l'unità di misura di una coppia sono i social, quante foto si postano insieme. Non voglio essere schiavo di questo meccanismo e ho fatto un passo indietro. Ovviamente ci sono alti e bassi. Quando arriva un bambino è bellissimo, ma porta un po' di disequilibrio in una coppia. Adesso tutto è in funzione di Kian", aveva spiegato il conduttore.