David Beckham, Victoria Beckham e Brooklyn Beckham

Dopo mesi di rumors e supposizioni, Brooklyn Beckham rompe il silenzio e spiega perché ha chiuso i rapporti con i genitori David e Victoria Beckham. Il primogenito di una delle coppie più amate del jet set internazionale pubblica una serie di storie su Instagram nelle quali racconta cosa è accaduto durante il matrimonio con Nicola Peltz Beckham, confermando le voci che circolavano a riguardo.

"Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie - scrive sui social Brooklyn Beckham - Davanti ai 500 invitati al nostro matrimonio, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco secondo il programma: quello sarebbe dovuto essere il momento del ballo romantico con mia moglie Nicola, ma invece ad aspettarmi c'era mia madre, pronta a ballare con me. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita. Abbiamo voluto rinnovare le promesse per poter creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, non ansia e imbarazzo".

Sempre a proposito delle nozze, il 26enne continua: "I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati. Mia madre ha annullato all’ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione, costringendola a trovare urgentemente un altro vestito".