Dopo mesi di rumors e supposizioni, Brooklyn Beckham rompe il silenzio e spiega perché ha chiuso i rapporti con i genitori David e Victoria Beckham. Il primogenito di una delle coppie più amate del jet set internazionale pubblica una serie di storie su Instagram nelle quali racconta cosa è accaduto durante il matrimonio con Nicola Peltz Beckham, confermando le voci che circolavano a riguardo.
"Mia madre ha dirottato il mio primo ballo con mia moglie - scrive sui social Brooklyn Beckham - Davanti ai 500 invitati al nostro matrimonio, Marc Anthony mi ha chiamato sul palco secondo il programma: quello sarebbe dovuto essere il momento del ballo romantico con mia moglie Nicola, ma invece ad aspettarmi c'era mia madre, pronta a ballare con me. Ha ballato in modo del tutto inappropriato con me davanti a tutti. Non mi sono mai sentito così a disagio o umiliato in tutta la mia vita. Abbiamo voluto rinnovare le promesse per poter creare nuovi ricordi del giorno del nostro matrimonio che ci portassero gioia e felicità, non ansia e imbarazzo".
Sempre a proposito delle nozze, il 26enne continua: "I miei genitori hanno cercato incessantemente di rovinare la mia relazione già da prima del matrimonio, e non si sono mai fermati. Mia madre ha annullato all’ultimo momento la realizzazione dell'abito di Nicola, nonostante lei fosse entusiasta di indossare una sua creazione, costringendola a trovare urgentemente un altro vestito".
Sempre riguardo il tanto chiacchierato rapporto tra Nicola Peltz Beckham e Victoria Beckham, Brooklyn continua: "Mia moglie è stata costantemente mancata di rispetto dalla mia famiglia, nonostante tutti i nostri sforzi per unirci e fare fronte comune. Mia madre ha ripetutamente invitato nella nostra vita donne del mio passato, in modi chiaramente pensati per mettere a disagio entrambi".
Nel lungo sfogo pubblicato sulle sue storie Instagram, Brooklyn Beckham spiega anche che non ha alcuna intenzione di fare pace con i suoi genitori: "Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sto subendo controlli, sto difendendo me stesso per la prima volta nella mia vita".
Brooklyn Joseph Beckham è il primogenito di Victoria e David, nato nel 1999, lo stesso anno del matrimonio della coppia. David e Victoria Beckham si sono conosciuti nel 1997 durante una partita di beneficenza.
La famiglia Beckham è cresciuta con la nascita di Romeo James nel 2002, Cruz David nel 2005 e Harper Seven nel 2011, l’unica figlia femmina.