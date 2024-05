Vivienne, la figlia più piccola di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha rinunciato al cognome del padre, scegliendo di mantenere solo quello della madre.

La scelta della ragazza di 15 anni è venuta alla luce in occasione della partecipazione di Vivienne Jolie al musical The Outsiders, al quale ha lavorato al fianco della madre. I rappresentati dell'ex coppia non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito e non è chiaro se Vivienne abbia cambiato legalmente il cognome.

"Viv è una giovane artista che concentra i suoi sforzi sul sostegno agli altri. È stata al mio fianco assistendomi in ogni modo possibile e ha imparato moltissimo dallo sceneggiatore Justin Levine e dall'intero team creativo", ha detto Angelina Jolie a proposito della figlia, che nello spettacolo riveste il ruolo di assistente di produzione.

"Angelina è entusiasta di lavorare alla sua prima produzione teatrale insieme a sua figlia, Vivienne, che è una studentessa di teatro e sostenitrice delle arti", ha dichiarato, invece, il produttore del musical.

Anche la figlia maggiore Zahara, 19 anni, lo scorso novembre, in occasione della sua adesione alla confraternita Alpha Kappa Alpha presso la sua università, lo Spelman College, si era presentata come Zahara Marley Jolie, come aveva mostrato un video condiviso da Essence.

La scelta delle due ragazze di usare il cognome della madre arriva dopo anni di tensione nel rapporto tra i loro genitori: Angelina Jolie ha chiesto il divorzio da Brad Pitt nel 2016 e successivamente la custodia esclusiva dei loro sei figli: Vivienne, Zahara, Knox, Maddox, Pax e Shiloh, ottenuta nel 2021.

Angelina Jolie e Brad Pitt si erano separati anche a causa dei problemi dell'attore con l'alcol: una vera e propria dipendenza che, secondo Angelina Jolie, avrebbe spinto l'ex marito a diventare un padre aggressivo nei confronti dei loro figli. Subito dopo la rottura con l'ex moglie, Brad Pitt era stato indagato anche dall'FBI e dai servizi sociali proprio per presunti comportamenti violenti all'interno della famiglia. La denuncia era arrivata nel mezzo della battaglia tra i due attori per la loro azienda vinicola francese, Château Miraval.

Nel 2016 era stato proprio un litigio tra Brad Pitt e il figlio Maddox, causato dall'abuso di alcol dell'attore, a spingere Angelina Jolie a dire addio al marito, e Maddox - che aveva testimoniato contro il padre nella causa di divorzio dei genitori - avrebbe poi deciso di non usare più nemmeno il cognome paterno, preferendo firmarsi Jolie sui documenti non legali, e avrebbe anche manifestato l'intenzione di cambiare cognome in modo formale.

"La situazione tra i due attori è difficile da anni. Da quando Angelina ha chiesto il divorzio, Brad si è concentrato sull'avere il miglior rapporto possibile con i suoi figli: è stato molto difficile per lui. Non ha visto i suoi figli per tanto tempo", aveva detto nel 2022 una fonte a People.

"A Brad mancano i suoi ragazzi e crede che ci sarà un momento in cui avrà di nuovo un ottimo rapporto con loro", aveva aggiunto l'insider, mentre di recente una guardia di sicurezza che lavorava per l'ex coppia, e che oggi lavora per Brad Pitt, ha affermato che Angelina Jolie avrebbe incoraggiato i loro figli a "evitare il padre durante le visite"; informazione confermata dai documenti giudiziari ottenuti di recente da People.