Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
L'intervista06 dicembre 2025

Corinne Cléry e il rapporto con il figlio: "Non mi sento più mamma"

L’attrice racconta a Verissimo il rapporto ormai spezzato con suo figlio: "Con mio figlio non parlo da quasi nove anni. Ho subito violenze psicologiche"
Condividi:

Ospite a Verissimo, Corinne Cléry ripercorre la frattura con suo figlio, un legame interrotto da più di otto anni.

L’attrice spiega: "Si riduce tutto in una parola sola: soldi. Non sono bastati. Ho dato tutto quello che avevo. Tutto. Quando dico tutto, tutto. E non va bene".

Cléry ricorda: "Lui stava al piano di sopra e la mattina alle sette ero già fuori che aspettavo di parlare con lui e gli ho detto Dobbiamo parlare. E lui mi rispose senza neanche guardarmi. Passò davanti a me dicendomi: Te ne devi andare perché questa è casa mia. In effetti è a suo nome e lui andava in giro a dire che ero un'intrusa".

Il rapporto si sarebbe incrinato in modo irreparabile durante i sette anni di convivenza: "Lui ha continuato sempre a a sminuirmi, a mortificarmi, ma su tutto, sull'odore in cucina. Io cucinavo sempre per tutti, anche se sembra che non faccia niente, ma non è così. E non andava bene perché facevo degli odori in casa. Non era l'ora di annaffiare, non era l'ora di vedere quel programma, non era mai il momento mio, mai e io mi sono sentita veramente molto avvilita".

A complicare ulteriormente tutto è arrivata una denuncia: "Un mese fa per diffamazione di una cosa che non ho detto. Si parlava di violenza fisica, di cui non ho mai parlato perché non è successo. Io ho avuto tante violenze psicologiche da ammalarmi".

"Ti faccio una domanda un po' forte. Ti senti ancora mamma?", chiede Silvia Toffanin. "Assolutamente no. Mi sento nonna, quello sì", risponde Cléry.

Leggi anche

Guarda anche