Ospite a Verissimo, Sevval Sam conferma di avere un compagno al suo fianco: "Mi rende felice".

Sevval rivela come la sua idea di amore sia cambiata nel tempo. Racconta del passato, quando pensava che amare significasse necessariamente soffrire, per poi ricordare un incontro inatteso che le ha cambiato la prospettiva: "Poi un giorno mi è capitato tra le mani un libro. A volte la vita ti invia messaggi nei momenti più inaspettati. La soluzione te la trovi proprio davanti. E io ho letto una frase legata alla filosofia buddista: l’amore è fatto per renderti felice. Mi sono detta, è vero, l’amore dovrebbe essere questo, felicità".

Da quel momento il suo modo di vivere i sentimenti è cambiata: "Non è più solo passione o attrazione, ma qualcosa di positivo che illumina la vita. Certo, l’amore ha una componente chimica, terrena e può finire, ma se fino a quel momento c’è un impegno reciproco, se ci si ama davvero e si costruiscono ragioni per stare insieme, allora quell’amore può durare a lungo e trasformarsi in qualcosa di quasi divino".

È proprio su questo nuovo equilibrio che poggia la sua relazione attuale: "Oggi nella mia vita c’è posto per l’amore. Ho costruito le mie ragioni che mi fanno credere in questa relazione".