Ospite di Verissimo, Paolo Ruffini parla della possibilità di diventare padre. Il conduttore di Zelig On racconta con naturalezza e leggerezza come lui e la fidanzata Barbara, con cui sta insieme da circa quattro anni, vivano questo tema in modo sereno e senza pressioni.

"Se dovesse accadere saremmo felici, però, insomma, è una cosa che secondo me ha bisogno di sedimentare un attimo e sai, siamo sempre a cercare un piccolo equilibrio che poi non è detto e allo stesso tempo non è una cosa su cui ci si accanisce", spiega Paolo Ruffini.

"Ma poi vedo che sei molto tenero con i bambini, ti vedo che fai le interviste", dice Silvia Toffanin. Ruffini ironizza: "Ora è perfetto. Ora prendo i bambini degli altri, gli faccio delle domande, li restituisco, quindi questo è comodo".