Rossella Brescia dopo la separazione da Luciano Cannito: "Non mi fido di nessuno"

A Verissimo, Rossella Brescia parla della sua vita sentimentale dopo la separazione da Luciano Cannito, annunciata nel 2024.

"Forse sono io che non mi apro al mondo. Purtroppo mi è successa una cosa bella tosta, quindi quando prendi proprio così una porta in faccia è difficile ricominciare", confessa Rossella Brescia, che rivela: "Forse adesso mi piacerebbe avere una persona che veramente mi stia al fianco, insomma, però non lo so".

Sul legame con il suo ex compagno, Rossella chiarisce di aver mantenuto un rapporto positivo: "Io sono una di quelle che deve volere bene sempre a tutti. Mi sono arrabbiata tanto all'inizio. Poi ho lavorato tanto anche su me stessa, però ti ripeto, sono pezzi della mia vita anche col mio ex marito, siamo amicissimi".

Allo stesso tempo precisa che non c’è alcuna possibilità di un ritorno sentimentale: "Non riesco a chiudere, ma a livello amicale, perché non ci tornerei più insieme".

Quando Silvia Toffanin le chiede se abbia corteggiatori, la risposta è diretta: "No, purtroppo non mi fido di nessuno", e aggiunge: "Penso sempre che ci sia un retrogusto, ci sia qualcosa dietro, un doppio fine, qualcosa. È difficile uscire da questa situazione".

Infine ammette: "In amore bisogna rischiare sempre, però forse non c'ho più l'età per farlo. Da piccola forse sì, però quando si va avanti un po' con l'età vuoi concretezza, non hai più voglia di perdere tempo, cioè piuttosto sto da sola".