Rossella Brescia parla della fine della storia con Luciano Cannito: "Non c'è una terza persona"

Rossella Brescia parla a Verissimo della fine della sua relazione con Luciano Cannito, a cui è stata legata per quasi 20 anni.

"Per quanto mi riguarda quest'amore è finito senza "una ragione né un motivo" come canta Riccardo Cocciante. Ma con il tempo ho capito che bisogna rispettare la sincerità dei sentimenti che per lui erano cambiati. Non c'è una terza persona. Lui continua a dirmi che mi amerà per tutta la vita, ma in modo diverso, come una sorella", spiega la ballerina e conduttrice, 53 anni.

Rossella Brescia ammette che non era suo desiderio mettere la parola fine alla loro storia d'amore: "Non credevo che ci succedesse qualcosa del genere. Sono una combattente, avrei fatto di tutto per salvare questa storia, ma mi sono dovuta rassegnare. Se non è felice con me, devo lasciarlo libero di essere felice altrove".

Ripensando agli errori che si commettono in una relazione: "Forse abbiamo sbagliato a evitare il conflitto. Eravamo molto complici, ci capivamo con gli occhi, c'era molto rispetto, ma è mancato il conflitto sano. Ci siamo allontanati".