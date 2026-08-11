LDA presenta sui social la nuova fidanzata: “Un anno di noi”

LDA presenta sui social la nuova fidanzata Federica. "Ti amo più della mia vita, amore mio", scrive il cantante, 23 anni, pubblicando uno scatto di coppia, con cui rivela di aver festeggiato il primo anniversario: "Un anno di noi".



Nato a Roma nel 2003, Luca D'Alessio è il terzo figlio di Gigi D'Alessio e della sua ex moglie Carmela Barbato. Ha due fratelli maggiori Claudio (1987) e Ilaria (1992), e tre fratelli minori, da parte del papà: Andrea (2010) - figlio di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo -, Francesco (2022) e Ginevra (2024), figli di Gigi D'Alessio e Denise Esposito.



Luca D'Alessio è diventato noto con il nome d'arte LDA con la partecipazione nel 2021 ad Amici. Ospite a Verissimo nel 2025, aveva parlato della fine della sua storia con Miriam Galluccio. "Abbiamo preso questa decisione di comune accordo. Miriam è stata la prima ragazza che ho amato veramente. Le storie finiscono, ci sta, ma ci vogliamo bene lo stesso, ci sentiamo. Ho un bellissimo ricordo di Miriam", aveva detto il cantante.