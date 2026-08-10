Elisabetta Gregoraci, lo scatto in barca con il figlio Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci, 46 anni, pubblica su Instagram un album di foto che la ritraggono in alcuni momenti di relax al mare. In barca con lei anche il figlio Nathan Falco Briatore, nato 16 anni fa dalla relazione con Flavio Briatore. "Tra l’azzurro della Sardegna e il calore di casa. Noi", le parole scelte dalla showgirl per accompagnare gli scatti estivi.
Elisabetta Gregoraci è molto legata al figlio e spesso i due si concedono degli attimi tutti per loro. Ad aprile, madre e figlio sono stati in vacanza insieme a Miami. In uno scatto condiviso sui social si vedevano Elisabetta e Nathan, di spalle, passeggiare per un quartiere della città statunitense. "Io e te" con un cuore era la didascalia che accompagnava la foto ricordo.
Il 18 marzo 2026 Nathan Falco Briatore ha compiuto 16 anni. Per celebrare il compleanno, Elisabetta Gregoraci aveva scritto delle toccanti parole per il figlio: "Esattamente così da 16 anni: complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto. Grazie per avermi resa completa nel cuore e nell’anima quel 18 Marzo 2010 che resterà per sempre il giorno più bello della mia vita. Buon compleanno NFB amore mio".
Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del legame speciale con Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con l'ex marito Flavio Briatore: "Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo".