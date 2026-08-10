Elisabetta Gregoraci, lo scatto in barca con il figlio Nathan Falco Briatore

Elisabetta Gregoraci, 46 anni, pubblica su Instagram un album di foto che la ritraggono in alcuni momenti di relax al mare. In barca con lei anche il figlio Nathan Falco Briatore, nato 16 anni fa dalla relazione con Flavio Briatore. "Tra l’azzurro della Sardegna e il calore di casa. Noi", le parole scelte dalla showgirl per accompagnare gli scatti estivi.

Elisabetta Gregoraci è molto legata al figlio e spesso i due si concedono degli attimi tutti per loro. Ad aprile, madre e figlio sono stati in vacanza insieme a Miami. In uno scatto condiviso sui social si vedevano Elisabetta e Nathan, di spalle, passeggiare per un quartiere della città statunitense. "Io e te" con un cuore era la didascalia che accompagnava la foto ricordo.