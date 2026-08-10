Lazza e Greta Orsingher, le foto in vacanza alle Maldive con il figlio Noah

Lazza e la compagna Greta Orsingher si godono una pausa in famiglia alle Maldive. Con loro il figlio Noah, nato il 13 novembre 2024 . La coppia ha condiviso su Instagram alcune foto ricordo della loro vacanza a tre, accompagnate dalle parole: "Un po' di questi ultimi giorni".

La storia d’amore tra Lazza e Greta Orsingher è stata ufficializzata a inizio 2024. L'annuncio dell’arrivo del loro primo figlio era arrivato a maggio dello stesso anno, tramite alcuni scatti condivisi sui social.

Poco dopo, Lazza e Greta avevano organizzato un gender reveal party per svelare il sesso del bebè. Tra palloncini rosa e azzurri e decorazioni a tema, gli invitati avevano assistito al momento clou della festa: una scia di colore azzurro si era alzata in cielo, rivelando che il primogenito della coppia sarebbe stato un maschietto.