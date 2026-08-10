Lazza e Greta Orsingher, le foto in vacanza alle Maldive con il figlio Noah

Lazza e la compagna Greta Orsingher si godono una pausa in famiglia alle Maldive. Con loro il figlio Noah, nato il 13 novembre 2024. La coppia ha condiviso su Instagram alcune foto ricordo della loro vacanza a tre, accompagnate dalle parole: "Un po' di questi ultimi giorni".
La storia d’amore tra Lazza e Greta Orsingher è stata ufficializzata a inizio 2024. L'annuncio dell’arrivo del loro primo figlio era arrivato a maggio dello stesso anno, tramite alcuni scatti condivisi sui social.
Poco dopo, Lazza e Greta avevano organizzato un gender reveal party per svelare il sesso del bebè. Tra palloncini rosa e azzurri e decorazioni a tema, gli invitati avevano assistito al momento clou della festa: una scia di colore azzurro si era alzata in cielo, rivelando che il primogenito della coppia sarebbe stato un maschietto.