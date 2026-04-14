Elisabetta Gregoraci, 46 anni, pubblica sulle sue storie Instagram alcune foto del suo ultimo viaggio a Miami. Con lei anche il figlio Nathan Falco, nato 16 anni fa dalla relazione con Flavio Briatore. In uno scatto condiviso sui social, si vedono mamma e figlio, di spalle, passeggiare per un quartiere della città. "Io e te" con un cuore è la didascalia scelta dalla showgirl per accompagnare la foto.
Il 18 marzo Nathan Falco Briatore ha compiuto 16 anni. Per festeggiare il compleanno, Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social alcune foto ricordo insieme al figlio, accompagnate da queste parole: "Esattamente così da 16 anni: complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto. Grazie per avermi resa completa nel cuore e nell’anima quel 18 Marzo 2010 che resterà per sempre il giorno più bello della mia vita. Buon compleanno NFB amore mio".
Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del legame speciale con Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con l'ex marito Flavio Briatore: "Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo".
In quell'occasione la showgirl aveva aggiunto: "Bisogna lasciarli andare. Non sono nostri, cioè sono nostri ma in parte, quindi è giusto che facciano le loro esperienze di vita, e lui è tanto precoce in tutto".