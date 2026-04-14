Il 18 marzo Nathan Falco Briatore ha compiuto 16 anni . Per festeggiare il compleanno, Elisabetta Gregoraci ha condiviso sui social alcune foto ricordo insieme al figlio, accompagnate da queste parole: "Esattamente così da 16 anni: complici e tu vicino a me che sbuffi ad ogni mio continuo slancio di affetto. Grazie per avermi resa completa nel cuore e nell’anima quel 18 Marzo 2010 che resterà per sempre il giorno più bello della mia vita. Buon compleanno NFB amore mio".

Elisabetta Gregoraci , 46 anni, pubblica sulle sue storie Instagram alcune foto del suo ultimo viaggio a Miami . Con lei anche il figlio Nathan Falco , nato 16 anni fa dalla relazione con Flavio Briatore. In uno scatto condiviso sui social, si vedono mamma e figlio, di spalle, passeggiare per un quartiere della città. "Io e te" con un cuore è la didascalia scelta dalla showgirl per accompagnare la foto.

Elisabetta Gregoraci parla del figlio Nathan Falco a Verissimo

Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del legame speciale con Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con l'ex marito Flavio Briatore: "Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo".

In quell'occasione la showgirl aveva aggiunto: "Bisogna lasciarli andare. Non sono nostri, cioè sono nostri ma in parte, quindi è giusto che facciano le loro esperienze di vita, e lui è tanto precoce in tutto".