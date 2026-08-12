Margot Sikabonyi: "Queste rughe parlano del fatto che ho tre figli, che ho divorziato, che ho perso mio padre"

Margot Sikabonyi non ha paura di mostrarsi senza filtri sui social e risponde a chi la critica per le sue rughe. "Mi stavo guardando allo specchio stamattina perché ho ricevuto un sacco di critiche dopo un video su Instagram in cui mi sono avvicinata molto e si sono viste tutte le rughe. Tantissime donne mi hanno attaccata con una ferocia allucinante, deridendomi", spiega l'attrice, 43 anni.



Margot Sikabonyi lancia un messaggio di accettazione di sé: "Queste rughe parlano del fatto che ho tre figli, che ho divorziato, che ho perso mio padre quando ero molto piccola, ho lavorato tanto nella mia vita, ho fatto tantissima ricerca, tante sveglie alle 4:00 del mattino per praticare yoga, per stare seduta ore e ore in ascolto di me stessa, per non scappare dai miei mostri, ma riuscire a sapere chi sono i miei mostri".