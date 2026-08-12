Leo Messi, il doloroso addio al papà: "Non so cosa farò senza di te, non so come andare avanti"

Grave lutto per Leo Messi. Il calciatore, 39 anni, annuncia sui social la scomparsa, all'età di 68 anni, del papà Jorge Horacio. "Papà, ancora non riesco a credere che te ne sia andato. Non riesco a rendermene conto o, per meglio dire, non voglio rendermene conto. Mi è molto difficile immaginare che non ti vedrò più, che non parleremo più. So che stavi soffrendo e che è stato meglio così, ma te ne sei andato troppo presto. Avevamo ancora tanto da vivere e da goderci insieme", scrive Lionel Messi in un lungo post sui social in cui racconta quanto il padre fosse entusiasta della partecipazione del figlio all'ultimo Mondiale con l'Argentina: "Non siamo diventati campioni, ma non sai quanto ci siamo goduti ogni partita. Ancora una volta avevi ragione: dovevo esserci e giocarlo".



"Parlavamo tutti i giorni e ci vedevamo quando i miei impegni me lo permettevano. Non so cosa farò senza di te, non so come andare avanti. Io giocavo soltanto a calcio e ora ho parecchi dubbi sul fatto che continuerò a farlo ancora per molto. Sei stato al mio fianco fin dall'inizio, mancava così poco alla fine. Perché non hai resistito ancora quel poco e non abbiamo concluso insieme? So che la tua felicità era vedere la tua famiglia stare bene, tua moglie, i tuoi figli e, soprattutto, senza che gli altri lo sapessero, vedere giocare me", aggiunge il calciatore, nato a Rosario, in Argentina, da Jorge Horacio, un operaio di un'acciaieria, e da Celia María Cuccittini.



"Sei stato papà, amico e agente. Sei sempre stato la persona che dovevi essere in ogni momento e non ti sei mai sbagliato su nulla. Al di là di qualche rimprovero o litigio, avevi sempre ragione. Alla fine le cose andavano sempre come dicevi tu. Mi mancherai tantissimo, ma sarai sempre presente, soprattutto nell'educazione dei miei figli, perché insegno loro e li educo come voi avete fatto con me. Riposa in pace e prenditi cura di noi da lassù come facevi qui. Grazie di tutto", conclude Leo Messi, che dal 2017 è sposato con Antonela Roccuzzo dalla quale ha avuto tre figli Thiago, Mateo e Ciro.