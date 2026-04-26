Michelle Hunziker e l'amore oggi: "Sono felice"

Michelle Hunziker, 49 anni, si racconta a Verissimo. Tra i temi trattati nel corso dell'intervista - oltre al matrimonio della sua prima figlia, Aurora Ramazzotti - anche l'amore che la conduttrice sta vivendo in questo periodo della sua vita.

"Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile, perché dal momento in cui lo divulghi, sempre più persone vogliono metterci il becco", dice Michelle Hunziker a Silvia Toffanin.

La conduttrice conclude con la sua solita ironia: "Quello che posso dire è che sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera".