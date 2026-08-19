Lewis Hamilton e Kim Kardashian, le foto di coppia dalla vacanza alle Hawaii

Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono sempre più affiatati. Il sette volte campione del mondo di Formula 1, 41 anni, pubblica su Instagram un carosello di foto dalla vacanza alle Hawaii con la compagna, 45 anni, accompagnato dalla didascalia "Outtakes".

La conferma ufficiale della loro relazione è arrivata al Super Bowl LX, l'8 febbraio, quando Hamilton e Kardashian sono apparsi insieme in un palco allo stadio Levi's di Santa Clara, in California.

Da quel momento i due si sono mostrati insieme in diverse occasioni: Kardashian ha sostenuto Hamilton al Gran Premio di Monaco a giugno e la coppia ha partecipato anche al Coachella. A maggio le rispettive famiglie, bambini e mamme comprese, si sarebbero riunite per una cena a Los Angeles.