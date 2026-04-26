Michelle Hunziker parla a Verissimo del matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti, che quest'estate sposerà Goffredo Cerza, compagno e padre di suo figlio Cesare. "Sono ancora incredula anche se il passo più grande come coppia lo hanno già fatto. Stanno insieme da 9 anni e hanno fatto un bimbo meraviglioso, Cesare", racconta la conduttrice in studio.

Michelle Hunziker ha rivelato dove si svolgerà il matrimonio della sua amata primogenita: "Aurora e Goffredo si sposano il 4 luglio, in Sicilia. Sarà molto emozionante, non so come farò perché già solo a parlarne ora mi viene da piangere. Ho fatto mettere una postazione make-up ritocco solo per me. Auri ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti perché vuole emozionarci. Però sappiamo che tutti i suoi fratelli avranno un ruolo. Saranno tre giorni di matrimonio, una volta che facciamo una festa la facciamo bene!".