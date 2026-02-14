Marina La Rosa: "La fine del matrimonio un lutto, Guido era l'uomo della mia vita"

Marina La Rosa parla a Verissimo del difficile momento, segnato dalla separazione dall'ex marito con cui ha avuto i figli Renato (2009) e Gabriele (2011). "La fine del matrimonio è un lutto. È stato un momento complicato, io non l'avrei lasciato, per me Guido era l'uomo della mia vita. Ho investito tantissimo in questa relazione", afferma l'ex storica concorrente del Grande Fratello, oggi psicologa.



Sposata dal 2010 al 2021, è stata Marina La Rosa a prendere la decisione di separarsi dall'ex marito: "L'ho lasciato io perché probabilmente lui mi aveva lasciato tempo prima senza accorgersene. Cercavo di salvare il matrimonio, la coppia, ma ho rischiato di non salvare me stessa. A un certo punto il mio corpo ha ceduto e si rifiutava di mangiare. Sono arrivata a pesare 47 chili e mi sono detta basta".

