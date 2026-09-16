Meghan Markle, la dedica per il compleanno di Harry: "Semplicemente il migliore"

Di recente, la coppia è tornata in maniera stabile nel Regno Unito dopo la decisione presa nel 2020 di fare un passo indietro da membri senior della famiglia reale e di trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti, dove nel 2021 è nata la loro seconda figlia Lilibet Diana.



Dopo solamente due giorni dall'inizio dell'anno scolastico, i figli Archie, 7 anni, e Lilibet sono stati costretti a cambiare scuola per motivi legati alla sicurezza.

"La decisione di far cambiare scuola ai bambini è stata presa in seguito a un confronto con il team responsabile della sicurezza della famiglia sulle difficoltà pratiche legate all'attuale organizzazione - è quanto dichiarato dal portavoce di Harry e Meghan Markle -. I genitori restano estremamente grati a tutti gli insegnanti e al personale per l'affetto, la cura e l'impegno dimostrati nei confronti della loro famiglia. Questa decisione non deve in alcun modo essere interpretata come un giudizio sulla scuola o sull'eccezionale attenzione che i bambini vi hanno ricevuto".