Meghan Markle, Archie compie sette anni: la foto inedita del principe Harry con il figlio

Insieme dal 2016 e sposati dal 2018, Meghan Markle e Harry sono diventati genitori di Archie Harrison nel 2019. Nel 2020 hanno deciso di rinunciare alla loro funzione di membri attivi della royal family e hanno lasciato il Regno Unito. Dopo un periodo in Canada, si sono stabiliti negli Stati Uniti, dove è nata nel 2021 la seconda figlia Lilibet Diana.