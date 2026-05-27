La sigla di Temptation Island non cambierà nel 2026. A svelarlo è stato il conduttore Filippo Bisciglia, che in un ironico video sui social ha risolto il mistero che per giorni ha preoccupato i fan della trasmissione. "Don’t touch my 'ai lov de uei iu laiiiiiii'", è la didascalia del post con cui il conduttore e il programma stesso rassicurano i fan.