La sigla di Temptation Island non cambierà nel 2026. A svelarlo è stato il conduttore Filippo Bisciglia, che in un ironico video sui social ha risolto il mistero che per giorni ha preoccupato i fan della trasmissione. "Don’t touch my 'ai lov de uei iu laiiiiiii'", è la didascalia del post con cui il conduttore e il programma stesso rassicurano i fan.
Love The Way You Lie, di Eminem e Rihanna, farà dunque da colonna sonora anche nella nuova edizione del celebre viaggio dei sentimenti, che partirà prossimamente su Canale 5. "Che nessuno tocchi la sigla", ha aggiunto Filippo Bisciglia tra i commenti al post, dopo che sui social erano circolate ipotesi che quest'anno l'iconica melodia potesse essere sostituita da What I've Done dei Linkin Park.