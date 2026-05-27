Stefano Corti, la foto con il figlio Noa Alexander

Oltre che di Noa Alexander, Stefano Corti è anche papà di Gabriele, che ha compiuto 18 anni lo scorso primo aprile. In occasione di questo importante compleanno, Stefano Corti aveva scritto sui social una dedica per il suo primogenito : "So che non è stato semplice crescere con un papà non sempre presente, non è facile per nessuno. Ma tu sei stato più forte di tutto questo".

Ospite a Verissimo ad aprile, Stefano Corti aveva parlato della fine della storia d'amore con Bianca Atzei, madre di suo figlio Noa Alexander. "Stiamo attraversando un cambiamento importante. Sono passati pochi mesi, il tempo guarisce tutte le ferite, ma non è ancora passata. Quando uno mette su famiglia pensa alla famiglia. La nostra sarà una famiglia allargata bellissima", aveva detto la Iena. Per quanto riguarda i motivi che hanno portato alla separazione, Stefano Corti ha aggiunto: "Non c'è un vero motivo, non c'è stato un tradimento. Non si andava più d'accordo".

Sempre a Verissimo, anche Bianca Atzei aveva parlato della relazione conclusa con il padre di suo figlio: "A un certo punto non ci siamo più trovati, abbiamo perso un po' l'equilibrio e non siamo più andati d'accordo. Abbiamo fatto di tutto per riparare qualcosa di bello e importante che c'era tra di noi. Abbiamo creato la cosa più bella della nostra vita, nostro figlio, che ci terrà uniti e legati per sempre".