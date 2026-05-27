Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi . L'ex tronista, 24 anni, affida ai social le sue emozioni dopo Uomini e Donne e pubblica il primo scatto di coppia con l'ex corteggiatrice. "Ci sono percorsi che arrivano proprio quando ne hai più bisogno. E questo trono, per me, è stato esattamente questo", scrive Ciro Solimeno, che era diventato noto al pubblico prima come corteggiatore e scelta di Martina De Ioannon .

"Durante questo percorso ho letto e sentito tante cose che mi hanno fatto male, soprattutto quando le critiche andavano oltre il percorso e colpivano direttamente la persona. Ma, allo stesso tempo, ho avuto la fortuna di sentire accanto tantissime persone che hanno scelto di conoscermi davvero, di difendermi, di sostenermi e di farmi arrivare sempre una parola positiva anche nei momenti più difficili - aggiunge l'ex tronista -. Questo percorso mi ha fatto crescere tanto. Mi ha aiutato a mettermi in discussione, a ritrovare me stesso, la mia felicità e quella spontaneità che forse avevo perso per strada".



"Tra emozioni vere, risate, agitazione e momenti indimenticabili, posso dire di essermi sentito vivo davvero.

Oggi sono felice. E forse questa è la cosa più bella e importante: capire che le cose più belle arrivano proprio quando meno te le aspetti", conclude Ciro Solimeno che oggi ha ritrovato il sorriso accanto a Elisa Leonardi.