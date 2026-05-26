Raimondo Todaro dopo il Grande Fratello Vip: “Con Francesca Tocca ci siamo riabbracciati"

"Ancora è tutto strano, la normalità devo ritrovarla. Sono stato un giorno e mezzo da solo con mia figlia, anche per scoprire cosa le fosse successo in questi due mesi - Raimondo Todaro parla, in un'intervista al Messaggero, della sua vita dopo essersi classificato terzo nella finale del Grande Fratello Vip -. "Poi sono tornato a Catania e sono andato nella mia scuola di danza a salutare tutti i ragazzi. Nell’ultima settimana ero davvero cotto, non mi mancano telecamere e microfoni".



L'insegnante di danza, 39 anni, rivela anche la reazione della figlia Jasmine al suo ritorno: "Era molto felice di riabbracciarmi. Mi aveva visto 24 ore su 24 e non vedeva l’ora di tornare insieme alla normalità". Riguardo alla scelta di mantenere nella Casa riservatezza sulla storia con Francesca Tocca, Raimondo Todaro dice: "Lo avevamo già concordato prima. Preferivo tenerla fuori perché non volevo invischiarla in questo mondo. Sono contento di essermi comportato così".



Fuori dal reality, l'insegnante di danza rivela di aver avuto modo di rivedere l'ex moglie: "Abbiamo parlato. Si è persa gli ultimi giorni (del Grande Fratello Vip ndr) perché era impegnata con l’Eurovision del quale non ho potuto vedere niente. Sapevo che lo avesse a maggio, poi quando hanno prolungato il Grande Fratello Vip ho perso un po’ il senso del tempo. Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante".

Raimondo Todaro e Francesca Tocca parlano a Verissimo della fine del loro matrimonio