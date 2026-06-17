Addio a Daveigh Chase. L'attrice e doppiatrice statunitense è scomparsa in ospedale all'età di 35 anni a causa di una sepsi sviluppatasi dopo aver contratto una meningite. La notizia è stata confermata alla BBC dal suo manager John Ryan Jr.
Nata a Las Vegas il 24 luglio 1990, Daveigh Chase è diventata nota nel 2002 nel ruolo di Samara Morgan, il fantasma dai lunghi capelli del film horror cult The Ring. L'interpretazione le è valsa l'MTV Movie Award come miglior cattiva. Riguardo a questo ruolo, l'attrice aveva raccontato in un'intervista: "Non è il classico personaggio. Di solito cercano una bambina allegra e spensierata, ma Samara era un personaggio davvero interessante da interpretare. Ho semplicemente usato la mia voce aggiungendole una sfumatura inquietante".
Daveigh Chase ha prestato anche la sua voce a Lilo nel celebre film d'animazione Lilo & Stitch e nei suoi spin-off successivi. Interpretazione per cui ha vinto un Annie Award per il miglior doppiaggio in un film d'animazione. L'attrice è apparsa anche in serie tv di successo come Sabrina, vita da strega, ER - Medici in prima linea e Streghe.
Secondo The Hollywood Reporter, negli ultimi anni della sua vita Daveigh Chase ha vissuto momenti complicati, segnati da alcune fragilità e problemi con la giustizia. Il suo manager ha spiegato alla BBC che prima della sua scomparsa, l'attrice era stata ricoverata in ospedale per malnutrizione.