Addio a Daveigh Chase. L'attrice e doppiatrice statunitense è scomparsa in ospedale all'età di 35 anni a causa di una sepsi sviluppatasi dopo aver contratto una meningite. La notizia è stata confermata alla BBC dal suo manager John Ryan Jr.

Nata a Las Vegas il 24 luglio 1990, Daveigh Chase è diventata nota nel 2002 nel ruolo di Samara Morgan, il fantasma dai lunghi capelli del film horror cult The Ring. L'interpretazione le è valsa l'MTV Movie Award come miglior cattiva. Riguardo a questo ruolo, l'attrice aveva raccontato in un'intervista: "Non è il classico personaggio. Di solito cercano una bambina allegra e spensierata, ma Samara era un personaggio davvero interessante da interpretare. Ho semplicemente usato la mia voce aggiungendole una sfumatura inquietante".