Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati genitori: è nato Carmine

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati genitori. La coppia di Temptation Island annuncia sui social la nascita del primo figlio Carmine, venuto alla luce il 17 giugno 2026. "Benvenuto al mondo amore di mamma e papà. Ti amiamo follemente", ha scritto Giuseppe Ferrara sui social dopo essere diventato papà.



Insieme dal 2016, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati noti con la partecipazione a Temptation Island nel 2023. Avevano deciso di mettere alla prova il loro amore dopo sette anni di relazione perché Gabriela aveva scoperto che Giuseppe si era iscritto a un sito d'incontri con il nickname "American Boy". Sono usciti separati dal primo falò di confronto. Ma durante un secondo falò hanno deciso di dare un'altra possibilità al loro amore.

Si sono sposati a luglio del 2025. A dicembre dello stesso anno, hanno annunciato a Verissimo che sarebbero diventati genitori, svelando che avrebbero chiamato il figlio Carmine se fosse stato un maschietto.