Natalia Paragoni si mostra con i capelli rasati dopo l’inizio della chemioterapia

Dopo l'inizio della chemioterapia, Natalia Paragoni si mostra sui social con i capelli rasati. L'influencer, 28 anni, sta infatti continuando ad aggiornare i follower sul suo percorso di cure dopo la diagnosi di linfoma di Hodgkin ricevuta in gravidanza.



"Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia", aveva spiegato Natalia Paragoni, che ha poi mostrato il momento in cui si è tagliata per la prima volta i capelli.

Dopo l'annuncio della malattia, sui social era arrivato il sostegno di Andrea Zelletta, 32 anni, con cui Natalia Paragoni ha avuto le figlie Ginevra - venuta al mondo a luglio del 2023 - e Beatrice, nata lo scorso 5 maggio. "In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca", aveva scritto il dj alla compagna.

Nel video sotto, l'ultima intervista di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo.