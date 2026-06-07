Dopo aver annunciato la diagnosi di linfoma di Hodgkin, Natalia Paragoni, 28 anni, mostra sui social il momento in cui si taglia i lunghi capelli trasformandoli in caschetto. “Dopo la prima chemio, dieci giorni dopo, sto perdendo i primi capelli. Quindi primo taglio fatto”, ha spiegato l'influencer.



Pochi giorni fa, Natalia Paragoni aveva reso noto sui social di aver iniziato il percorso di chemioterapia dopo il parto: "Tutto è iniziato il 27 aprile con una telefonata che mi ha cambiato la vita. Ero incinta all’ottavo mese, dentro di me cresceva la piccola Beatrice e io avrei dovuto pensare solo alla sua nascita. Invece, una notizia inaspettata ha trasformato quel periodo di attesa e felicità in un tempo di paura, domande e incertezza. Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia".



Sui social era arrivata la dedica del compagno Andrea Zelletta, 32 anni, con cui Natalia Paragoni ha avuto le figlie Ginevra - venuta al mondo a luglio del 2023 - e Beatrice, nata lo scorso 5 maggio. "In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca", aveva scritto il dj alla compagna.



Nel video sotto, l'ultima intervista di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo.