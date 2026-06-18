Nel giorno della prima prova della Maturità 2026 anche Pupo si è seduto tra i banchi di scuola. Il cantante, 70 anni, ha deciso infatti di sostenere l'esame insieme ad altri 527.746 maturandi.



Riguardo alla decisione di completare il percorso di studi, dopo aver lasciato il liceo scientifico al secondo anno per dedicarsi alla musica, Enzo Ghinazzi - questo il vero nome di Pupo - ha spiegato a Repubblica: "Mi spinge la voglia di nuove sfide, com'è nel mio carattere. Mi spinge anche la voglia di fare un regalo postumo a mia mamma e a mio babbo che ci tenevano che mi laureassi. Anche questo è un grande stimolo".



Di recente infatti il cantante ha vissuto un momento molto difficile, segnato dalla scomparsa della sua amata mamma. "Irene, la mia mamma, è volata in cielo. Ma non da sola, accompagnata da una parte di me", aveva scritto il cantante sui social, annunciando la perdita della mamma.