Alena Seredova, 48 anni, ha pubblicato su Instagram una tenera dedica per il marito Alessandro Nasi, 52 anni, per festeggiare anche sui social i loro 13 anni di amore, 3 dei quali trascorsi come marito e moglie.

"13 anni fa ci siamo incontrati, ma è da 3 anni che abbiamo promesso di essere un 'noi' per sempre - scrive Alena Seredova a corredo di una foto del giorno del matrimonio - La nostra storia non è nata da un copione già scritto, ma dalla bellezza di esserci scelti giorno dopo giorno".

La showgirl prosegue la sua dedica con un ringraziamento al marito: "Grazie per aver accolto il mio passato, per aver custodito il nostro presente con così tanta dedizione. Non hai solo sposato me, hai abbracciato la mia vita e, insieme, abbiamo ricreato una famiglia meravigliosa, unita e piena d’amore. Buon anniversario a te, l’uomo che ha dato un nuovo, splendido inizio alla mia vita. Ti amo!".

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati il 17 giugno 2023. Il loro amore è stato coronato dalla nascita della figlia Vivienne Charlotte, venuta al mondo a maggio del 2020. Alena Seredova è mamma anche di Louis Thomas e David Lee, nati dalla sua precedente relazione con Gianluigi Buffon.