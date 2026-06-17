Alena Seredova, 48 anni, ha pubblicato su Instagram una tenera dedica per il marito Alessandro Nasi, 52 anni, per festeggiare anche sui social i loro 13 anni di amore, 3 dei quali trascorsi come marito e moglie.
"13 anni fa ci siamo incontrati, ma è da 3 anni che abbiamo promesso di essere un 'noi' per sempre - scrive Alena Seredova a corredo di una foto del giorno del matrimonio - La nostra storia non è nata da un copione già scritto, ma dalla bellezza di esserci scelti giorno dopo giorno".
La showgirl prosegue la sua dedica con un ringraziamento al marito: "Grazie per aver accolto il mio passato, per aver custodito il nostro presente con così tanta dedizione. Non hai solo sposato me, hai abbracciato la mia vita e, insieme, abbiamo ricreato una famiglia meravigliosa, unita e piena d’amore. Buon anniversario a te, l’uomo che ha dato un nuovo, splendido inizio alla mia vita. Ti amo!".
Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono sposati il 17 giugno 2023. Il loro amore è stato coronato dalla nascita della figlia Vivienne Charlotte, venuta al mondo a maggio del 2020. Alena Seredova è mamma anche di Louis Thomas e David Lee, nati dalla sua precedente relazione con Gianluigi Buffon.
Ospite a Verissimo, Alena Seredova aveva parlato dei suoi figli e della sua famiglia.
"Nostra figlia Vivienne Charlotte ha partecipato a tutta la preparazione del matrimonio con Alessandro: è stata lei ad aiutarmi a scegliere l'abito da sposa", aveva detto l'ex modella, parlando delle nozze con Alessandro Nasi.
Nonostante la differenza di età, i figli sono molto legati alla sorellina più piccola: "Non avrei mai pensato che i miei figli maschi potessero essere così dolci e premurosi con lei. La cercano sempre, e lei è innamorata di loro. Louis Thomas, per esempio, le dedica tantissimo tempo, gioca con lei, le fa il bagnetto, la pettina e le asciuga i capelli e lei non vede l'ora che torni da scuola", aveva aggiunto Alena Seredova.